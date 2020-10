Standbeeld van Gandhi ingehuldigd voor Antwerpse justitiepaleis: "Een symbool voor rechtvaardigheid"

In Antwerpen wonen ook meer dan 4.000 Indiërs. "En dat is een sterke en geliefde gemeenschap die houdt van haar vaderland", zegt De Wever. Voor hen is het beeld ongetwijfeld een grote aanwinst. Dat geldt ook voor schepen Jinnih Beels (SP.A), van wie de moeder Indisch was. "Voor mij is dit heel bijzonder", vertelt ze. "Dat het beeld nu staat in de stad die mij heeft opgevangen na India, dat doet me wel wat. Ik ben ontzettend trots om hier te staan."