President Trump heeft "milde coronasymptomen", maar wat als hij (veel) zieker wordt of sterft? Wat gebeurt er dan?

In de Verenigde Staten is het in de Grondwet opgenomen wat er moet gebeuren als de huidige president niet in staat is om te regeren (in het geval van ziekte of overlijden). In het 25e amendement om precies te zijn.

"Nadat president John F. Kennedy in 1963 doodgeschoten werd, werd hij meteen opgevolgd door zijn vicepresident, Lyndon B. Johnson. Maar men stelde wel meteen de vraag: wat als Kennedy niet meteen overleden was, maar bijvoorbeeld in een langdurige coma terechtgekomen was? Daar was eigenlijk geen antwoord op", vertelt Kerremans.