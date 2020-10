VS-president Donald Trump veroordeelt nu toch extreemrechtse groepering Proud Boys en blank nationalisme

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nu toch blanke nationalisten en ook uiterst rechtse groeperingen, zoals de Proud Boys, veroordeeld. Dat zei hij in een exclusief interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Trump kwam eerder deze week in opspraak toen hij tijdens het eerste presidentiële debat dat nog weigerde te doen. "Stand back and stand by" (Hou je gedeisd en zet je paraat), zei Trump toen nog.