"Fratelli tutti", de nieuwe encycliek van paus Franciscus: wat is het, wat is het belang ervan en wat staat erin?

Een encycliek is een document dat lang geheim gehouden wordt. Slechts enkelingen krijgen het vooraf in handen. Eén van hen is Monseigneur Luc Van Looy, de vroegere bisschop van Gent. Hij is een goede vriend van de paus, maar deze keer bovenal de vertaler van Italiaans naar het Nederlands. Want direct na de officiële “release” van de encycliek wordt de brief verspreid in heel wat standaardtalen.

“Het is echt een sterk document geworden. Goed voor 287 paragrafen en zowat 80 A4-bladzijden. Een encycliek over sociale vriendschap is het, een aanklacht over de slechte ontwikkeling van sociale relaties tussen leeftijden, tussen culturen, tussen politieke systemen. De paus stelt dat er te lichtzinnig met alles wordt omgegaan. De politiek denkt altijd op korte termijn, in een verkiezingsstrategie, nooit op lange termijn. Ook relaties tussen mensen zijn te vluchtig, de digitale wereld heeft daar ook veel schuld aan”, las monseigneur Van Looy.