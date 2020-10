Vanaf maandag krijgen bussen van De Lijn versterking van autocars op de drukste lijnen in de ochtendspits

Volgens De Lijn-woordvoerder Karen Van der Sype zullen de autocars zullen bijspringen op de drukste lijnen tijdens de schoolspits. Een overzicht van de trajecten vind je op dit overzicht van De Lijn.

Het extra aanbod komt er vooral in Limburg, de Kempen en de regio Mechelen. In stedelijke gebieden zullen minder autocars bijspringen omdat het aanbod van De Lijn daar sowieso al groter is.



In totaal worden er 121 autocars ingeschakeld, die samen in eerste instantie zo’n 250 ritten per dag zullen maken. Naar het einde van het jaar zal dat aantal wellicht nog stijgen.