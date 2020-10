Zot veel tentoonstellingen dit weekend, met deze lijst weet u waarnaartoe

Ook in Brussel kunt u makkelijk uw weekend spenderen, want tijdens dit weekend is er "Come♡back", 40 musea houden opendeur en bieden zo'n 70 extra activiteiten. Ook de museumsector heeft het zwaar in 2020. Na de verplichte sluiting durven de mensen maar mondjesmaat terugkeren naar het museum, terwijl er voldoende maatregelen tegen het virus zijn genomen. "Het is geen vaccin, maar qua culturele kuur kan het wel tellen", zo klinkt het veelbelovend op de website.