VS-president Donald Trump gaat in quarantaine nadat naaste medewerker positief op coronavirus heeft getest

Hope Hicks, een nauwe communicatiemedewerkster van president Trump heeft positief getest. Dat heeft president Trump op de nieuwszender FOX bevestigd. De twee hebben de afgelopen dagen nog samen gereisd, onder meer in de presidentiële helikopter en in het vliegtuig Air Force One.



Zowel president Trump als first lady Melania gaan nu in afwachting van het resultaat van een nieuwe test zelf even in quarantaine. “President Donald Trump wordt elke dag op corona getest”, zegt Amerika correspondent Björn Soenens. “Nu wordt natuurlijk extra uitgekeken naar die uitslag”, als Soenens.

“We weten intussen dat president Trump vaker niet dan wel een mondmasker draagt” zegt Soenens, “zeker bij contacten met nauwe medewerkers”.