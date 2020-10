West-Vlaamse televisiezenders Focus en WTV gaan weer apart wonen

1 redactie, 1 studio en 1 presentator elke dag. Op die manier werken WTV (de zender voor het zuiden van de provincie) en Focus (die het noorden covert) al sinds 2002 samen. Maar aan die manier van werken lijkt nu een einde te komen, want Focus vertrekt uit Roeselare om terug te keren naar Jabbeke, waar de zender ooit begon.



Er is nog geen concrete datum voor de verhuis. Ook hoe alles praktisch geregeld wordt, met personeel en dergelijke, is nog niet duidelijk. Focus en WTV zijn twee aparte vzw's met elk een zendvergunning. Eén overkoepelende exploitatiemaatschappij, de Regionale Media Maatschappij (RMM), verzorgt de faciliteiten van de twee West-Vlaamse zenders. In principe zijn beide zenders nog 9 jaar aan elkaar verbonden, maar wat de precieze voorwaarden zijn wordt nu nog bekeken.