Wie zonder toelating zwerfkatten eten geeft riskeert boete in Tienen

Inwoners van Tienen, die zwerfkatten willen voederen, moeten voortaan een toelating hebben van de stad. Wie zonder zo een voederpas betrapt wordt op het eten geven aan katten, riskeert een GAS-boete. Die mensen hebben misschien de beste bedoelingen, zegt de stad, maar ze maken het probleem van zwerfkatten en wilde duiven alleen maar erger. En mensen laten soms teveel én ongeschikt voedsel achter.

Daarom mogen voortaan alleen nog vrijwilligers mét een pas de katten geschikt eten geven. Schepen Ine Tombeur (N-VA): "Als stad zetten wij enorm in op orde en netheid . We hebben helaas meegemaakt dat er bijvoorbeeld vlees werd neergelegd voor vijf dagen in volle zomer, dat trekt ongedierte aan en geeft stank. Met de voederpassen zorgen we er ook voor dat de zwerfkatten op een nette deftige manier eten krijgen."