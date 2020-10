Wielerfanaat André dolblij met onverwachte tijdrit: "Eindstreep op honderd meter van de deur"

Donderdagavond was het dorpspleintje in Kanne nog een van de rustigste plekken in Limburg, maar vrijdagochtend is dat helemaal anders. Vrachtwagens rijden aan en af, opleggers leveren nadarhekken en tenten worden in een strak tempo opgebouwd. Een waar schouwspel, want tegen de middag moet het plein helemaal klaar zijn voor de derde etappe van de BinckBank Tour.

De ploeg en partners van Golazo, de organisator van de wielerwedstrijd, zijn gewend om snel te werken. Maar vrijdagochtend ligt het temp nóg hoger. De organisatie moest namelijk plots het parcours helemaal omgooien. Normaal zou de rit vandaag beginnen in Riemst en eindigen in het Nederlandse Sittard, maar die rit (en alle ritten op Nederlands grondgebied) werden geschrapt wegens verstrengde coronamaatregelen. Daarom strijkt het hele wielercircus neer in Kanne, waar nu de eindstreep ligt. “We hebben nog heel wat werk”, vertelt Jasper Van Gorp van Golazo. “Maar we zitten nu aan dag drie, dus we zijn het wel al wat gewend. Toen we het nieuws dinsdagavond kregen hebben we heel snel moeten schakelen. Maar onze parcoursbouwers en het logistieke team hebben heel hard gewerkt. We willen ook onder andere de gemeente Riemst bedanken om zo snel mee te schakelen.”