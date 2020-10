Nauw contact gehad met coronapatiënt én jullie droegen mondmasker? Geen quarantaine en test meer verplicht

Wie nauw contact heeft gehad met iemand die besmet blijkt met het coronavirus moet vanaf deze maand nog maar een week in quarantaine in plaats van 14 dagen. Op voorwaade dat je je op dag 5 laat testen en dat die test negatief is. Dat nieuws was al bekendgemaakt op de vorige Veiligheidsraad.

Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum is daar nog een versoepeling aan toegevoegd. "Als beide mensen op het moment van dat nauwe contact een mondmasker droegen, dan kan dat worden beschouwd als een laagrisicocontact. In dat geval is een test niet nodig en moet u ook niet in quarantaine", zegt woordvoerder Steven Van Gucht.

"Maar een mondmasker biedt ook geen volledige bescherming. Je kan dus ook nog besmet worden, zelfs als je een mondmasker draagt. Daarom is het is belangrijk dat je gedurende twee weken extra voorzichtig blijft en je laat testen bij het minste symptoom."