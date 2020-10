Actievoerders dringen terrein Ineos in Antwerpse haven binnen, uit protest tegen nieuwe fabriek

"Ineos wil hier een vervuilende plasticfabriek bouwen waarvoor veel bos gekapt moet worden", zegt Jasmijn die het woord voert namens de activisten. "Wij vinden dat dat niet kan, in deze tijd. Investeren in wegwerpplastic, dat is toch absurd? De fabriek zal ook draaien op schaliegas uit de Verenigde Staten, een vervuilende technologie, waarbij veel methaan vrijkomt. Daardoor zal de uitstoot van de Antwerpse haven door deze fabriek met meer dan 5 procent stijgen, terwijl die net omlaag moet. Alles samen is die fabriek één grote ramp."

Het project is goedgekeurd door de stad, de provincie en het gewest. Volgens de actievoerders is het nu aan de Vlaamse regering om definitief de knoop door te hakken. En dat willen ze voorkomen: "Wij gaan het terrein bezetten waar de fabriek zou komen, en we zijn van plan om er zo lang te blijven als nodig is. We gaan banners ophangen en tenten opzetten. Het wordt een hele camping, om te beletten dat de bomen gekapt zouden worden."