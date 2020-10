VS-president Trump vanuit ziekenhuis: "Het gaat goed, denk ik", ook leden uit zijn entourage besmet met coronavirus

De besmetting van de Amerikaanse president komt er precies een maand voor de presidentsverkiezingen in de VS. Het is nog onduidelijk hoe het nu verder moet met de campagne. Die staat nu alleszins volledig in het teken van de coronacrisis.

Het is onwaarschijnlijk dat tweede debat tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden, dat gepland stond voor donderdag nog kan doorgaan.

Biden heeft al laten weten dit geen moment is voor partijpolitiek.