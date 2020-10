Annelies Verlinden (CD&V), de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken: "Geen taboes over richting van staatshervorming"

Het kon ook haast niet anders of een gesprek met Verlinden moet ook over Arco gaan. Zij bevindt zich in een wat vervelende positie: zij was de advocate van Arco zelf. De coöperanten daarvan zijn nu behoorlijk misnoegd dat de regering geen passage over het dossier in het regeerakkoord heeft opgenomen, terwijl CD&V in een vorige regering nog ijverde voor een schadevergoeding.