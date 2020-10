Corona leidt dit jaar tot 500.000 méér kindhuwelijken, meldt kinderrechtenorganisatie Save the Children

Door de coronapandemie lopen dit jaar zo’n 500.000 meer meisjes het risico op een kindhuwelijk of een gedwongen huwelijk, dat staat te lezen in een nieuw rapport van de kinderrechtenorganisatie Save the Children. De coronapandemie duwt namelijk nog meer mensen in armoede. De komende vijf jaar zou het aantal kindhuwelijken wereldwijd kunnen toenemen tot 2,5 miljoen.