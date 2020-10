Vermoeid, kortademig en pijn op borst: ook half jaar na coronabesmetting blijven sommige patiënten kampen met klachten

De coronabevraging peilde naar de langdurige klachten waar coronapatiënten na een milde besmetting mee kunnen blijven kampen. De bevraging liep zowel in Nederland als in België bij 1.005 coronapatiënten. Zes maanden na hun besmetting geeft 91 procent van de bevraagden aan nog steeds last te hebben van meer dan één symptoom.

Het overgrote deel (86 procent) van de patiënten geeft 165 dagen na de eerste symptomen aan nog steeds vermoeid te zijn, terwijl 59 procent kortademig blijft. Verder hebben de coronapatiënten vaak last van druk op de borst (36 procent) en hoofdpijn (35 procent). Het percentage mensen dat aangeeft spierpijn te hebben, maakt een opvallend stijging naar 40 procent.

Veruit de meeste respondenten (94 procent) hebben nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona. Zij hadden “milde klachten”. En het gaat om relatief jonge patiënten: de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Het merendeel (86 procent) zegt bovendien dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. 61 procent had voor de corona-infectie dan ook geen onderliggende ziekte.

"Het is een bijzondere populatie. Drie maanden geleden hebben we deze groep dezelfde vragenlijst voorgelegd", zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Martijn Spruit (UHasselt/CIRO/UMaastricht) uit. "Daardoor kunnen we nu nauwgezet vergelijken hoe het verloop van coronaklachten bij deze mensen is. Dat maakt het wereldwijd gezien een uniek onderzoek." Op basis van de eerste resultaten van het onderzoek vragen de onderzoekers zich af of een “post-COVID-19-syndroom” waarschijnlijk is.