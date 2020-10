Dit weekend verhuist 200 ton goud van Amsterdam naar Haarlem

De Belgische goudvoorraad bevindt zich volgens de Nationale Bank van België (NBB) grotendeels bij de Bank of England in Londen. De rest is opgeslagen bij de Bank of Canada en de Bank voor Internationale Betalingen in Zwitserland. Al is ook een kleine voorraad nog in Brussel.

Dat het meeste van ons goud in het buitenland wordt opgeslagen heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken. De NBB wilde voorkomen dat het goud in Duitse handen zou komen. Na de oorlog is het daar gebleven, omdat de verhuis van grote hoeveelheden goud niet evident, noch goedkoop is.

In 2015 bedroeg de Belgische goudreserve volgens de NBB 227 ton. Ter vergelijking: eind jaren 80 had ons land nog 1.300 ton goud liggen, maar sindsdien is die voorraad grotendeels verkocht.