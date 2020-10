Duitsland viert 30 jaar hereniging Oost en West: "De kloof is kleiner geworden, maar ze is er nog altijd"

Dat de Duitse hereniging er nog geen jaar na de Val van de Muur kwam, was relatief snel. "Met de Val en alle andere evenementen in Europa, zoals het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de opstanden in Roemenië, was duidelijk gemaakt dat het communistische systeem van de DDR voorbij was. De laatste maanden na de Val van de Muur was een soort overgangsperiode voor Oost-Duitsland die sowieso moest resulteren in een ander systeem. Logischerwijze draaide dat uit op de Duitse eenmaking", aldus Jeroen Reygaert.

Er was wel nog wat werk met die voormalige Oost-Duitse deelstaten. "Wat met de munt, de Ostmark? Wat met de vele Sovjettroepen die toen nog in Oost-Duitsland gelegerd waren? En vooral ook: niet iedereen in Europa zat even hard te wachten op die Duitse eenmaking. Een sterk Duitsland, daar hadden ze in Europa niet al te goede ervaringen mee. Het was dus wat wachten op de zegen uit Parijs", vertelt Reygaert.