Tientallen intacte 2.600 jaar oude sarcofagen gevonden in Egypte: "Nog maar het begin van deze ontdekking"

Er zijn de laatste tijd opvallend veel archeologische ontdekkingen gedaan in Egypte. Het Egyptische ministerie van Toerisme, dat ook bevoegd is voor de antieke sites, zet de laatste jaren erg in op het breed uitsmeren van de ontdekkingen in de media. Ze doen dat in de hoop het toerisme in het land opnieuw aan te zwengelen.

De toeristische industrie is de onrust na de Arabische Lente uit 2011 nooit te boven gekomen. Bij die massaprotesten is uiteindelijk dictator Hosni Moebarak aan de kant geschoven. Hij werd korte tijd vervangen door de democratisch verkozen president Mursi, totdat het Egyptische leger een staatsgreep pleegde en huidig president Sisi installeerde. Met de coronapandemie heeft het toerisme nog een klap gekregen.