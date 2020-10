Spanningen bij MR over positie voorzitter Bouchez: "Tegen het einde van het weekend zullen er koppen rollen"

Aan de oorsprong van de spanningen ligt de aankondiging donderdagochtend van de ministeriële MR-herschikking op sociale netwerken en vooral de aanduiding van Denis Ducarme tot Waals minister in de plaats van Valérie De Bue. De stoelendans veranderde al snel in een fiasco als gevolg van het decreet dat in mei 2019 unaniem werd goedgekeurd door het Waals Parlement, dat voorziet in een vertegenwoordiging van minstens 30 procent vrouwen - of mannen - in de Waalse regering.