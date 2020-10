In Wit-Rusland wordt al weken geprotesteerd tegen president Aleksandr Loekasjenko. De betogers zeggen dat 'de laatste dictator van Europa' fraude heeft gepleegd bij de verkiezingen. Hij haalde tachtig procent van de stemmen, oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja amper tien procent. Nina Baginskaja is goed in de zeventig en trekt de straat van Minsk op met zelfgemaakte vlaggen. Herbekijk hier de "Vranckx"-reportage "De woede van Wit-Rusland".