Vredesakkoord tussen Soedanese regering en rebellen ondertekend

In Khartoem wordt de regering geleid door militairen en burgers sinds een volksopstand in april vorig jaar een einde maakte aan de 30 jaar durende dictatuur van Omar al-Bashir. Vrede sluiten met de rebellen was een van de prioriteiten voor het nieuwe regime. Dit akkoord opent volgens de Soedanese premier Hamdok "een brede horizon voor ontwikkeling, vooruitgang en welvaart". De premier had over een "nieuwe bladzijde" voor de Soedanese bevolking op Twitter en postte foto's van de ondertekening.



Onder Bashir vonden rebellen uit verschillende etnische minderheden zichzelf benadeeld, en Bashir gebruikte zwaar geweld om ze aan te pakken. Het akkoord omvat onder meer de ontmanteling van de gewapende groepen, en hun integratie in het leger.