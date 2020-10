Gaan de Britten geen asiel meer geven aan migranten die met bootjes het Kanaal oversteken?

Vorige maand probeerde nog een recordaantal migranten de oversteek over het Kanaal te maken. Dat gebeurt vaak met kleine bootjes of verscholen in vrachtwagens, een levensgevaarlijke onderneming.

Eerder deze week waren er al berichten over plannen om asielzoekers onder te brengen in afgedankte veerboten voor de Britse kust, of op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. Er waren ook berichten over het opwerpen van obstakels op zee, om bootjes tegen te houden. Geen van die pistes is al bevestigd door Patel.