Busje komt....te weinig in het Maasland: vereniging Landelijke Gilden pleit voor busverbinding om het half uur naar Genk en Hasselt

Actievoerders hebben vandaag borden geplaatst op vijf plekken in het Maasland: in Dorne, Opoeteren, Molenbeersel, Geistingen en Rotem. Op die borden staat de tekst "Busje komt...niet meer, binnen een uur, als je belt. Daarmee klagen ze aan dat in het nieuwe vervoersplan het Maasland slecht ontsloten blijft.

Ook de gemeentebesturen van Maaseik en Kinrooi hebben zich al bezorgd getoond over het nieuwe vervoersplan. Daarin zou niet de hele dag lang om het half uur een verbinding voorzien zijn naar Genk en Hasselt, terwijl dat voor heel wat andere Limburgse gemeenten wel geldt.

Net die verbinding om het half uur is ook de belangrijkste vraag van de Landelijke Gilden in het Maasland. Bert Meulemans: "Het enige openbaar vervoer van het Maasland naar Genk en Hasselt is de bus, dus die moet frequent genoeg rijden om een alternatief te zijn voor de auto."

Daarnaast pleiten de Landelijke Gilden ook voor een Maasshuttle, dat zou dan een busverbinding zijn tussen de vijf gemeenten van het Maasland. Die lijn zou ook een toeristische troef voor het Maasland kunnen zijn.

En een derde vraag heeft te maken met de Maaslandse studenten: de Landelijke Gilden willen op zondagavond een snelle busverbinding naar de stations van Hasselt en Genk. Dan kunnen studenten daar de trein nemen naar Leuven, Brussel of Antwerpen. Dat moet dan een alternatief zijn voor de huidige snelbusverbindingen, want die zullen verdwijnen.