Kristof Calvo (Groen): "Komende tijd nagaan of het lukt om op die manier nog verder aan politiek te doen"

Calvo benadrukt dat de keuze voor Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten als minister voor Groen "een mooie en sterke keuze is". Hij wil ook de focus leggen op het inhoudelijke, op het regeerakkoord. "Het heeft mij geen enkele moeite gekost om enthousiast te zijn over het regeerakkoord. Wat met mij persoonlijk gebeurd is deze week, is niet het allerbelangrijkste. Ik zie mijn partij doodgraag en ik zal de grootste supporter zijn van het Vivaldi-project."

Maar in welke hoedanigheid hij de nieuwe regering zal steunen, dat weet Kristof Calvo nog niet. "Ik kan maar op één manier aan politiek doen, dat is aan 150 procent zonder rancune en in vertrouwen. Dat kan je doen als minister en evengoed als volksvertegenwoordiger. Maar ik moet de komende tijd nagaan of dat lukt om op die manier nog verder aan politiek te doen."