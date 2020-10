Hevige wind en regen: KMI kondigt code geel af

Met code geel roept het KMI op om waakzaam te zijn, omdat er plaatselijk overlast of schade mogelijk is door de wind. Ook het verkeer kan hinder ondervinden.

In de namiddag lijkt het tijdelijk droger te worden, al blijft de kans op neerslag aanwezig in het westen en het zuidoosten. Plaatselijk is ook een donderslag niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. Naar het einde van de dag neemt de wind af in kracht.

Ook morgen blijft code geel van kracht. Het KMI waarschuwt dan voor stevige buien met kans op onweer, eventueel met hagel en rukwinden. In het zuiden van het land zijn de buien intenser en talrijker. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het westen.