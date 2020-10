Gevechten om Nagorno-Karabach houden aan: steden Gandzja en Stepanakert onder vuur

Het conflict tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaanse troepen gaat zijn achtste dag in. In de ochtend waren in Stepanakert waarschuwingssirenes te horen, waarna explosies volgden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om raketaanvallen.



De voorbije dagen werd de stad ook al getroffen door bombardementen, waardoor de bevolking moest vluchten in schuilkelders en grotten.