Zwarte vrouwen nemen Instagram van Gwyneth Paltrow, Julia Roberts en Kourtney Kardashian over voor Black History Month

Zwarte vrouwen nemen de Instagramaccounts over van bekende sterren als Gwyneth Paltrow, Kourtney Kardashian en Julia Roberts. Ze doen dit om de start aan te kondigen van Black History Month (BHM) in het Verenigd Koninkrijk. Een maand lang worden de prestaties van zwarte personen in de kijker gezet en gevierd. Donderdag nemen de vrouwen de accounts van deze sterren voor één dag over. De campagne wil zo het bereik van zwarte vrouwen en hun werk vergroten.