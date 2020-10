Hulplijn 1712 roept op om grensoverschrijdend gedrag te melden: "Geef aan waar de grens is en durf te spreken"

Lagravière is helaas geen uitzondering. In de cultuursector heeft het voorbije jaar één op de vier vrouwen ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen ervaren. Eén op vijf de mannen heeft een bepaalde vorm van grensoverschrijdend gedrag meegemaakt.

In de professionele cultuursector kunnen werkonzekerheid, de grote competitie en concurrentie en het onzekere toekomstperspectief een voedingsbodem zijn voor ongepast gedrag. "Ik ben al 36 jaar actrice. In al die tijd is er al wat veranderd, maar het fundamentele is er nog altijd. Binnen de machtsstructuren is dat nog altijd te mannelijk, te rigide."

