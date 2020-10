Japanse modeontwerper Kenzo Takada (81) overleden aan COVID-19

Kenzo Takada is in 1939 in de buurt van Osaka in Japan geboren. Hij was altijd al gepasioneerd door ontwerpen en mode. Halfweg jaren 60 is hij in Frankrijk aangekomen. Zijn eerste collectie in Parijs dateert uit 1970. Enkele jaren later richt hij het kledingsmerk "Kenzo" op en kent meteen groot succes. Later brengt hij ook parfums op de markt.

