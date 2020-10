Komt die kernuitstap in 2025 er nu wel of niet? Vivaldi-partijen zijn voorzichtig met beloftes

Maar mogen de groenen wel zo zeker zijn van hun stuk? Twintig jaar geleden, toen de wet op de kernuitstap gestemd werd, zaten ze ook in de regering. Vandaag, al die jaren later, is er nog steeds veel onzekerheid. Toch heeft Kristof Calvo (Groen) er vertrouwen in, zeker nu zijn partijgenoot onlangs minister van Energie werd: "Er is minstens één heel erg groot verschil met twintig jaar geleden en dat is Tinne Van der Straeten. We hebben na een wet op de kernuitstap nu ook eindelijk een minister voor de kernuitstap. Ik denk dat het dossier in veilige handen is bij haar."

