Lijsterbessenlaan is de meest "Tontastique" straat in Eisden-Tuinwijk

In de Maasmechelse deelgemeente Eisden is dit weekend een punt gezet achter Tontastique. De vereniging Tuinwijk 2020 had de bewoners uitgedaagd om 200-liter te tonnen te pimpen. Daar zijn 250 mensen op ingegaan en er werd later ook een parcours uitgetekend langs alle tonnen.

Bij het slot van de actie is er nu een straat tot "Tontastiquestraat" gekroond: dat is de Lijsterbessenlaan geworden. Het is de straat waar procentueel de meeste bewoners een ton hebben beschilderd. Ludo Coenen van Tuinwijk 2020: "Het is niet de laan waar de meeste beschilderde tonnen staan, maar dus wel waar verhoudingsgewijs de meeste mensen hebben meegedaan, rekening houdend met het aantal huizen in de straat."

"Tontastique" bleek een succesvolle actie. Er woont blijkbaar heel wat creatief talent in Eisden-Tuinwijk. Ludo Coenen: "Er zijn heel artistieke tonnen gemaakt, heel originele ook, kinderen hebben tonnen gemaakt en er waren ook tonnen met een link naar het mijnverleden van Eisden." De bewoners moesten die tonnen dan op het trottoir voor hun huis zetten.

De bedoeling was dat mensen dan door Eisden-Tuinwijk zouden fietsen en wandelen, en zo niet alleen van de tonnen, maar ook van de Tuinwijk konden genieten. En dat hebben heel wat mensen gedaan, bevestigt Ludo Coenen: "We hebben heel wat wandelaars en fietsers gezien die door de straten struinden, en er waren ook heel wat positieve reacties op sociale media".

De tonnen worden nu opgeborgen en misschien komt er volgende zomer een nieuwe, wat bijgespijkerde editie.