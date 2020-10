Lokaal jachtverbod op patrijs, haas en fazant nadat dieren werden uitgezet om te bejagen: "Verboden en ontoelaatbaar"

Het jachtverbod geldt tijdens het volledige jachtseizoen en is dus van kracht tot 30 juni volgend jaar. Het verbod is van kracht in de wildbeheerseenheid Westland, op het grondgebied van Veurne, Alveringem, Vleteren, Lo-Reninge en Poperinge. Volgens Demir hebben normaal gezien 22 jagers een vergunning om in die gebieden te jagen.