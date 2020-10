Man van 91 sterft bij ongeval met vluchtmisdrijf op Linkeroever in Antwerpen

Aan de Blancefloerlaan op Linkeroever in Antwerpen is een 91-jarige man rond 10.15 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De aanrijding gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Heer Van Bergenstraat. Het is op dit moment nog niet duidelijk door wie de voetganger is aangereden. Alles wijst erop dat het aanrijdende voertuig vluchtmisdrijf heeft gepleegd. Dat voertuig wordt door de politie opgespoord. Het was een buschauffeur van De Lijn die met zijn autobus kwam aangereden over de busbaan, die het slachtoffer opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. De man werd ter plaatse nog gereanimeerd, maar kon niet meer gered worden. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.