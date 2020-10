Minimumpensioen van 1.500 euro netto? Open VLD-voorzitter Lachaert: "Geen garantie, wel substantiële verhoging"

CD&V-voorzitter Joachim Coens spreekt over een "duidelijke ambitie". "We willen 1.500 euro netto en we gaan er zoveel naartoe gaan. Maar waar we zullen uitkomen... Het zal effectief ongeveer 1.580 bruto zijn, maar tussen bruto en netto is er niet zo veel verschil." Coens stelt ook dat het begrotingstekort niet de pan mag uit swingen.



Voor de pensioenen wordt in de begroting 1 miljard uitgetrokken. Daarnaast zijn er tegen 2024 ook indexaties en de gewone welvaartsenveloppe die gebruikt wordt om de uitkeringen en pensioenen te verhogen. "Er zijn dus een aantal bronnen die dat richting 1.500 netto gaan brengen", aldus Lachaert.

Daarbij moet evenwel gezegd worden dat een indexatie betekent dat het leven duurder zal geworden zijn tegen 2024. Een indexatie als "bron" om het minimumpensioen te verhogen zorgt er dus niet voor dat de laagste pensioenen er in de praktijk in die mate ook echt op vooruitgaan.