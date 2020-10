Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie van twee Fransen op snelwegparking in Lille

De politie heeft vanmiddag twee waarschuwingsschoten moeten lossen bij het arresteren van twee Fransen. Die waren in Nederland op de vlucht gegaan voor de politie. Toen ze werden aangetroffen in Lille, op een snelwegparking naast de E34, sloegen ze opnieuw op de vlucht en reden ze ook in op de politie. Er is niemand gewond geraakt en de mannen werden uiteindelijk opgepakt.