Trump verspreidt videoboodschap en stelt de natie en de wereld gerust

Eerder had Trump, die met het coronavirus besmet raakte, al een videoboodschap van maar 18 seconden verspreid. Dat gebeurde net voor hij met een helikopter werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nu is er een langere video van goed 4 minuten, die hij via zijn Twitter-account vannacht verspreidde.

https://twitter.com/i/status/1312525833505058816

De president zegt in de boodschap dat hij zich niet zo goed voelde toen hij in het ziekenhuis aankwam. Maar nu gaat het beter, luidt het. "Ik begin me goed te voelen. We weten het niet voor de komende periode van enkele dagen. Dat wordt de echte test, denk ik. We zullen zien wat er gebeurt in de komende dagen."

Trump denkt dat hij snel verder zal kunnen met de verkiezingscampagne. "Dit gebeurde met miljoenen mensen in de wereld. We zullen dit coronavirus, of hoe je het ook wil noemen, verslaan", stelt hij. Over zijn behandeling zegt hij dat het "mirakels van God" zijn. De president kreeg onder meer een veelbelovend maar nog experimenteel middel toegediend.

De president bedankte tot slot ook voor de steunbetuigingen die hij kreeg, ook van politieke tegenstanders. "Dat zal ik niet vergeten." Ook wereldleiders die hun medeleven betuigden, werden bedankt.