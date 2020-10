Franse overvaller komt om in Kortrijk na achtervolging

Drie gemaskerde en gewapende daders drongen kort na de middag binnen bij een vrouw in Kuurne. Ze waren gemaskerd met bivakmutsen en gewapend met een koevoet en gingen brutaal te werk, zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. "Blijkbaar wisten ze dat die vrouw een kluis in huis had. Ze vroegen haar om de code, maar die wou ze niet geven, of ze kende ze niet vanbuiten. Ze hebben haar dan vastgebonden en geslagen met die koevoet. Op een bepaald moment hebben ze zelfs gedreigd om haar tenen af te knippen. Uiteindelijk hebben ze de ringen van haar vingers gerukt, haar halskettingen afgenomen en de kluis met de koevoet losgemaakt."