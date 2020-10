Ziekenhuizen verontrust door toename van aantal patiënten op intensieve zorg in Brussel, Antwerpen en West-Vlaanderen

Wie naar de coronacijfers van de afgelopen weken kijkt, ziet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames sterk stijgen. Per dag worden nu gemiddeld 71 COVID-19-patiënten in onze ziekenhuizen opgenomen. Daardoor liggen er nu, alles samen, 818 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus.

Vanuit virologisch standpunt is dat op zich al verontrustend. “Maar wat ons nog meer verontrust, is de stijging van het aantal patiënten op intensieve zorg, bij mensen die heel ziek zijn”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, waaronder de meeste ziekenhuizen vallen.

Op dit moment hebben 184 patiënten intensieve zorg nodig en dat betekent een zware belasting voor de ziekenhuizen. Vooral in en rond Brussel, in het Antwerpse en in een aantal West-Vlaamse ziekenhuizen lopen de afdelingen voor intensieve zorg vol.