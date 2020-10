Zonnebeeks boezembrood moet borstkanker bespreekbaar maken

Zonnebeke probeert nu haar inwoners zo goed mogelijk te informeren en drempels te verlagen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Het gemeentepersoneel draagt roze lintjes - het symbool voor de strijd tegen borstkanker - aan het dorpsplein hangt een slinger met bh's en er loopt een actie bij de lokale bakkers. Die verkopen tijdelijk borstgebak en boezembrood. Davy Moeyaert (36) en zijn vrouw Lien Vancraeynest (34) bieden vanaf zaterdag een maand lang gebakjes aan in de vorm van een borst in bakkerij Moeyaert in deelgemeente Passendale. “We hebben drie soorten: framboos, chocolade en glutenvrij”, vertellen ze. “De tepel wordt gemaakt uit een soort suikerpasta. Het is de eerste keer dat we zoiets doen. Het is een kleine moeite. Per 50 gebakjes schenken we 25 euro aan Think Pink. Eén gebakje kost 4,60 euro, 10 cent komt van de klant en 40 cent van ons.”