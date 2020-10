Advocate familierecht: "De erkenning van Delphine is belangrijke overwinning voor alle buitenechtelijke kinderen"

Delphine Boël gaat voortaan als Delphine van Saksen-Coburg door het leven. Via de rechtbank heeft ze de erkenning verkregen waar ze jarenlang voor juridische strijd heeft gevoerd. In interviews vandaag gaf ze mee dat ze door lotgenoten is gecontacteerd en bedankt om hen een stem te geven. "Ze krijgen nu het signaal dat ze rechten hebben en die desnoods via de rechtbank kunnen afdwingen", zei ze daar vanmorgen over.