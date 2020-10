Groen-voorzitter Almaci begrijpt teleurstelling Calvo: "Aanstelling ministers niet gelopen zoals we gewild hebben"

Na een lange nacht werd donderdagochtend bekendgemaakt dat Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten de ministers voor Groen zijn in de nieuwe federale regering. Calvo, de aangewezen kandidaat, had het dan toch niet gehaald.

Almaci benadrukt dat de aanstelling van De Sutter en Van der Straeten conform de afspraken is verlopen. "Maar we voelen aan dat we nu moeten kijken hoe dat beter kan in de toekomst." Daarbij beklemtoont ze dat de manier waarop Calvo werd ingelicht niet is gelopen zoals ze gewild heeft. Het partijbestuur zal het besluitvormingsproces dan ook herevalueren.