Archeologiedagen tonen Limburgse sporen uit het verleden

"We willen teruggaan naar het oorspronkelijke landschap", gaat Paesen verder. "Dat was heidegebied. Daarom gaan we samen met leerlingen van het vijfde leerjaar heidestrooisel over het urneveld plaatsen. Dan zou de heide in het voorjaar weer moeten groeien. We doen dat samen met de basisschool omdat we leerlingen bewust willen maken van het erfgoed in hun gemeente. We willen hen ook warm maken en tonen dat geschiedenis niet altijd saai hoeft te zijn."