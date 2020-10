Babysitter uit Brugge veroordeeld voor kindermisbruik

De Bruggeling van 22 bood zijn diensten aan als babysit via een mobiele app. Zo kwam hij met de kinderen in contact. Volgens het onderzoek zou hij 7 meisjes en jongens misbruikt hebben tussen de 3 en de 7. Het gerecht kwam hem op het spoor toen het laatste slachtoffer, een meisje van 7, haar moeder vertelde wat er gebeurd was. Naast kinderporno vonden de speurders op zijn computer en gsm ook beelden terug die hij zelf gemaakt had van zijn slachtoffers. Via die filmpjes, maar ook via informatie van de babysitapp, konden de speurders achterhalen wie de andere slachtoffers waren. Sommige ouders moesten de beelden bekijken om hun kind te identificeren.

Naast 5 jaar cel moet de man zijn slachtoffers 20.000 euro schadevergoeding betalen. Hij mag ook 20 jaar geen activiteiten doen waarbij hij met kinderen in contact komt.