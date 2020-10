Gelenaar wint opnieuw Benelux kampioenschap houthakken: "Trots om de Belgische eer hoog te houden"

"Dat ik voor de derde keer de eer van België hoog mag houden, daar ben ik wel trots op", vertelt Martens in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen. De Gelenaar stoot nu door naar het wereldkampioenschap in München op 29 november. "Ik ben altijd geëindigd als twaalfde van de wereld, maar mijn grote droom is om de top 10 te halen. Dit jaar voel ik me heel goed en zit alles mee, dus wil ik mijn grens verleggen en het zelfs tot de top 5 schoppen."