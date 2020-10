Berlare zoekt hengelsteward: "Hij of zij ziet er onder meer op toe dat een visser niet te veel vis meeneemt"

Vissen is in principe het hele jaar toegelaten. Maar vissers moeten altijd de regels volgen. De theorie en de wetgeving achter de vissersport is belangrijk: "De steward moet erop toezien dat de wetgeving goed nageleefd wordt. Een van de regels is dat de vissers niet te veel vis mogen meenemen." Een visser mag bijvoorbeeld maximaal 5 dode vissen groter dan 15 cm vervoeren. Paling en snoekbaars is beperkt tot maximaal 3 stuks, en kleine aasvissen (minder dan 15 cm) is beperkt tot maximum 20.