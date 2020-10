Betalende parkeerzone in Antwerpen en districten uitgebreid

Vanaf vandaag moet je in de stad Antwerpen en de districten in meer straten betalen om te parkeren. Op het Eilandje komen de straten rond het Asiadok erbij, want daar komt binnenkort een nieuw ZNA-ziekenhuis. De stad wil voorkomen dat bezoekers er gratis zouden kunnen parkeren.

In Deurne wordt de parkeerzone bijna overal uitgebreid, tot aan de grens met Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek. Tot slot komt er in Berchem de volledige Oogststraat bij, tot aan de grens met Mortsel. Op die manier sluit de parkeerzone daar ook aan bij een zone in Mortsel waar niet onbeperkt gratis geparkeerd kan worden.