Brandweer redt paard uit gracht, ruiter ongedeerd: “Ik had een vest met ingebouwde airbag aan”

“Ik heb Cas teruggevonden dankzij voorbijgangers. Heel wat mensen waren hem onderweg tegengekomen en vertelden me welke richting hij was opgegaan”, zegt Van Mullem nog. “Uiteindelijk vond ik hem op een akker waar hij niet veel later in een gracht sukkelde. Het paard was in shock. Gelukkig schoten de brandweer van Beveren en de dierenarts ter hulp. Het paard werd uit de gracht gehaald en kreeg een kalmeringsmiddel. Eind goed al goed!”