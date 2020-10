Britse kalkoenen moeten op dieet door kleiner corona-kerstfeest

Bovendien wijst de landsbond erop dat er in tegenstelling tot in veel Angelsaksische landen bij ons geen grote traditie is van kalkoen eten op kerst. "De kalkoenconsumptie is heel het jaar rond vrij stabiel", klinkt het. "Er is wel een piekje rond kerst, maar geen zo’n grote piek als bijvoorbeeld in Groot-Brittannië."