Cartoonist Marec heeft veel werk met nieuwe gezichten in federale regering: “Moeilijk, die drie blonde ministers lijken op elkaar”

Radio 1 ging langs in zijn atelier in Brugge, waar geen tekeningen van politici maar een grote foto van Serge Gainsbourg op zijn vingers kijkt.



Marec vindt het leuk dat zijn hoofdpersonages om de zoveel jaar veranderen. Maar de drie ministers lijken wel hard op elkaar. “De minister van Defensie Ludivine Dedonder, Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken en Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming zijn drie blonde vrouwen waarvan de gezichtskenmerken niet veel verschillen. Ik kan hun naam er bijzetten, maar dat is voor een cartoonist een teken van zwakte”, zegt Marec.